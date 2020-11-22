21:59, Сегодня

"Дела у Путина идут все хуже": журналист рассказал об ужасах коронавируса в России Иван Яковина рассказал, что происходит в России с коронавирусом и почему не объявляют карантин

В России морги переполнены, трупы умерших от коронавируса хранят в подвалах. Об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Дела у Путина и его друзей в последнее время идут все хуже. Медицина почти полностью уничтожена так называемой оптимизацией, уже не справляется с потоком больных коронавирусом. Ключевых препаратов не хватает, поскольку в России их не делают, а деньги на импортную закупку уже давным-давно украдены. В больницах многих российских городов не хватает мест, больные там не лежат, а сидят, коек нет, врачей не хватает. Морги сейчас в России переполнены, трупы уже сбрасывают в подвалы, иногда даже без пластиковых мешков. Ситуация просто дикая", — сказал он.

Читайте также: "Страхуется на все случаи": Гордон рассказал об интересных деталях деятельности Путина

По словам Яковины, карантин в стране не вводят по экономическим причинам.

"При этом карантин в России никто не вводит, так как Путин боится окончательно добить российскую экономику. Впрочем, она умирает и без его помощи, люди болеют, предприятия закрываются, безработица взлетела до небес. В провинции даже есть места, где люди начинают голодать. Чиновники от всего этого ужаса бегут в Москву, где есть хоть какой-то шанс вылечиться. Система управления страной разваливается на глазах", — сказал он.

Ранее Яковина заявил, что президент России Владимир Путин будет подстрекать президента США Дональда Трампа начать войну в Иране.