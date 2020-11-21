22:16, Вчера

Путин проиграл – экс-премьер Украины об итогах выборов в Молдове Арсений Яценюк поздравил Молдову с убедительной победой Майи Санду

На выборах президента Молдовы поражение потерпел не действующий президент Игорь Додон, а российский лидер Владимир Путин, который его поддерживал.

Об этом во время Киевского форума по безопасности в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Позвольте начать с поздравления народа Молдовы с убедительной победой Майи Санду. Это победа не только Майи Санду, это победа народа Молдовы, народов Европейского союза и собственно всего свободного мира. Кто проиграл? Это имя мы знаем, и это не господин Додон. Это - господин Путин, поскольку он персонально поддерживал своего пророссийского президента на суверенной земле Молдовы", - отметил Яценюк.

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Экс-премьер назвал президентские выборы "ярким признаком здоровой демократии в Молдове".

"Без сомнения, новоизбранный президент и народ Молдовы еще столкнутся с многочисленными вызовами. И здесь есть много похожего между Украиной и Молдовой. Российские войска постоянно находятся на суверенной территории Молдовы в Приднестровье, так же как в Крыму, в Донецке, в Луганске. Россия пытается подорвать как территориальную целостность, так и демократические основы в обеих наших странах", - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что новоизбранная президент Майя Санду "в своем ярком заявлении осудила аннексию Крыма и российскую агрессию против Украины".

"Украина - лучший друг Молдовы, и я убежден, что украинское руководство должно поддерживать Молдову. И наоборот", - добавил он.

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Напомним, 15 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. На пост претендовали действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. Санду набрала 57% голосов, она обошла своего оппонента более чем на 15%.