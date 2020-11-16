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Кризис в Армении: премьеру выдвинули ультиматум из-за Карабаха В стране не утихают протесты

В Армении после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе разгорелся политический кризис, сопровождаемый массовыми протестами. Оппозиция потребовала от премьер-министра Никола Пашиняна сложить полномочия, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку.

Подробности событий в Армении сообщил в эфире телеканала "Украина 24" президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"17 ведущих оппозиционных партий настаивают на требовании о том, чтобы премьер-министр подал в отставку. Но сегодня он встретился с однопартийцами, и разговора об отставке во время этой беседы не было. Мы наблюдали консолидированную позицию правящей силы. Что касается министра иностранных дел – его отставка связана не столько с требованиями оппозиции, сколько с определенными противоречиями с премьер-министром относительно оценки ситуации и всего хода переговоров по конфликту", - сказал Навасардян.

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По его словам, протесты зависят от того, как покажет себя правительство в этой ситуации, насколько адекватно будет реагировать на поток беженцев, на возвращение тех военных, которые до последнего защищали позиции.

"Не все из них согласны с соглашением о прекращении боевых действий. Также сложная ситуация с семьями погибших и пропавших без вести. Недовольство ситуацией есть, это создает риски для правящей партии и лично премьер-министра", - отметил эксперт.

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Напомним, ранее депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал мирный договор между Арменией и Азербайджаном.