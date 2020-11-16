Пророссийские силы проиграли — эксперт рассказал о политике Молдовы с новым президентом

Действующий президент Молдавии Игорь Додон собирается оспорить в суде победу своей соперницы Майи Санду на выборах главы государства. Ситуацию прокомментировал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, это просто такая тактика грамотного отхода, он прекрасно понимает, что проиграл выборы. Разрыв очень большой, это не 1-2%, где можно было бы апеллировать к пересчету голосов, или использовать аргумент фальсификаций и так далее", — сказал он.

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Эксперт рассказал, как изменится политика Молдовы после выборов.

"Додон проиграл, а с ним проиграли и пророссийские силы, но это не значит, что они уйдут. Хочу напомнить, что Санду в 2019 году возглавила "правительство консенсуса", которое состояло наполовину из проевропейских сил, а наполовину из пророссийских. Очевидно, что Молдова не будет полностью поворачиваться спиной к Российской Федерации, а будет искать сотрудничества как с Европой, так и с Россией. Такая политика сохранится, а отойдет в прошлое жесткая пророссийская политика Додона, который высказывал сомнения по поводу аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Поэтому сейчас мы получили в лице нового президента Молдовы нового союзника. Это фундаментально важно для отношений между странами и безопасности в регионе. История с Приднестровьем не закончилась, она продолжается, и глядя на ситуацию с Карабахом, аналитики осторожно предупреждают, что подобные вещи могут произойти и в Молдове. Поэтому Молдова будет идти многовекторным путем", — сказал он.