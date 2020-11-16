Известен победитель выборов в Молдове — подсчитаны 100% голосов

Президентом Молдовы впервые станет женщина

Известен победитель выборов в Молдове — подсчитаны 100% голосов

В Молдове в воскресенье состоялся второй тур выборов президента. Подробности рассказала спецкор телеканала "Украина 24" Дарья Сидоровская — единственная украинская тележурналистка во втором туре выборов в Молдове.

По итогам выборов, Майя Санду побеждает. На данный момент обработано 100% голосов, последние протоколы закончили считать сегодня утром. Поэтому можно уже говорить, что впервые президентом Молдовы станет женщина. Санду набрала 57% голосов, она обошла своего оппонента более чем на 15%. Явка была рекордно высокой — 53%. На нескольких участках за границей даже не хватило бюллетеней.

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В штабе Санду победу встретили аплодисментами. Всю ночь туда приходили сторонники и приносили ее любимые желтые цветы. В штабе действующего президента Игоря Додона после закрытия избирательных участков состоялся брифинг, во время которого выключали свет, а охранники разбили камеру телевизионщикам. Сначала Додон не признавал своего поражения, однако после завершения подсчета он признал победу Майи Санду.

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Победа Санду важна для Украины, рассказал политолог Владислав Кульминский. 

"Отношения резко пойдут в гору и быстро наладятся. Я уверен, что будут официальные визиты, будет наверняка визит на уровне президентов и встреча с президентом Зеленским. Возобновится урегулирование сложных вопросов, стоящих на двусторонней повестке. Сегодня все полностью заморожено. Это и Приднестровье, и ГЭС на Днестре, и вопрос делимитации границы. Я думаю, что все контакты по всем направлениям разблокируются и отношения наладятся", — сказал он.

Первыми новоизбранного президента Молдовы поздравили главы Румынии и Украины. 

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Напомним, что в первом туре выборов президента Молдовы, состоявшихся 1 ноября, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду заняла первое место с результатом 36,16% голосов. Вторым стал действующий глава государства Игорь Додон – 32,61% голосов. В воскресенье 15 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов. "Украина 24" — единственный украинский телеканал, который следит за происходящим с места событий.

Источник Украина 24 Теги выборы Молдова