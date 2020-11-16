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Известен победитель выборов в Молдове — подсчитаны 100% голосов Президентом Молдовы впервые станет женщина

В Молдове в воскресенье состоялся второй тур выборов президента. Подробности рассказала спецкор телеканала "Украина 24" Дарья Сидоровская — единственная украинская тележурналистка во втором туре выборов в Молдове.

По итогам выборов, Майя Санду побеждает. На данный момент обработано 100% голосов, последние протоколы закончили считать сегодня утром. Поэтому можно уже говорить, что впервые президентом Молдовы станет женщина. Санду набрала 57% голосов, она обошла своего оппонента более чем на 15%. Явка была рекордно высокой — 53%. На нескольких участках за границей даже не хватило бюллетеней.

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В штабе Санду победу встретили аплодисментами. Всю ночь туда приходили сторонники и приносили ее любимые желтые цветы. В штабе действующего президента Игоря Додона после закрытия избирательных участков состоялся брифинг, во время которого выключали свет, а охранники разбили камеру телевизионщикам. Сначала Додон не признавал своего поражения, однако после завершения подсчета он признал победу Майи Санду.

Победа Санду важна для Украины, рассказал политолог Владислав Кульминский.

"Отношения резко пойдут в гору и быстро наладятся. Я уверен, что будут официальные визиты, будет наверняка визит на уровне президентов и встреча с президентом Зеленским. Возобновится урегулирование сложных вопросов, стоящих на двусторонней повестке. Сегодня все полностью заморожено. Это и Приднестровье, и ГЭС на Днестре, и вопрос делимитации границы. Я думаю, что все контакты по всем направлениям разблокируются и отношения наладятся", — сказал он.

Первыми новоизбранного президента Молдовы поздравили главы Румынии и Украины.

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Напомним, что в первом туре выборов президента Молдовы, состоявшихся 1 ноября, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду заняла первое место с результатом 36,16% голосов. Вторым стал действующий глава государства Игорь Додон – 32,61% голосов. В воскресенье 15 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов. "Украина 24" — единственный украинский телеканал, который следит за происходящим с места событий.