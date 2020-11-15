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В Молдове считают быстро: предварительные результаты выборов президента В Молдове проходят выборы президента, "Украина 24" следит за результатами

В Молдове проходит второй тур выборов президента. На пост претендуют действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду.Там сейчас работает спецкор телеканала "Украина 24" Дарья Сидоровская — единственная украинская тележурналистка во втором туре выборов в Молдове.

"В Молдове голоса считают очень быстро. На данный момент обработаны 90% голосов. Среди них 51% у Майи Санду и 48% у Додона. Но это предварительные подсчеты. В общем 53% граждан Молдовы сделали свой выбор сегодня", - сказала она.

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Напомним, что в первом туре выборов президента Молдовы, состоявшихся 1 ноября, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду заняла первое место с результатом 36,16% голосов. Вторым стал действующий глава государства Игорь Додон – 32,61% голосов. Теперь в Молдове проходит второй тур выборов. "Украина 24" — единственный украинский телеканал, который следит за происходящем на месте событий.