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Путин что-то знает — журналист о реакции президента РФ на итоги выборов в США Иван Яковина рассказал, что президент РФ не уверен в победе американских демократов

Президент России Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. О причинах рассказал журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Крайне показательна реакция Кремля на события в США. Путин так и не поздравил Байдена с победой на выборах. Он знает о Трампе и его планах что-то такое, что дает ему возможность не поздравлять победителя на выборах, то есть Байдена, прямо сейчас. Если бы Путин был на 100% уверен в общей победе демократов, то давно бы уже его поздравил, поскольку в руках американского президента будет скоро находиться и жизнь, и власть самого Путина", — сказал он.

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Яковина объяснил, что Кремлю крайне невыгодна победа Байдена на выборах в США.

"Байден уже не раз говорил, что считает Россию главным врагом США, и сделает все возможное, чтобы наказать Кремль за его преступления на международной арене и внутри России. Скорее всего, речь идет о так называемых санкциях "из ада", от которых последние годы Путина защищал лично Трамп. С введением этих санкций российская экономика будет уничтожена за полгода-год, власть зашатается и может рухнуть", — сказал журналист.

Ранее Иван Яковина рассказал, что у Дональда Трампа еще есть два способа остаться у власти.