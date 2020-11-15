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У Трампа есть шансы остаться в Белом доме — журналист назвал два сценария Иван Яковина рассказал, какими лазейками в законе может воспользоваться Дональд Трамп для сохранения власти

Действующий президент США Дональд Трамп еще может сохранить за собой этот пост. О способах это сделать рассказал журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Трамп пытается изо всех сил перевести борьбу за Белый дом из электоральной плоскости в юридическую. Тут есть важный момент. Его команда заваливает суды сотнями исков, даже не надеясь на победу. У него тут другая стратегия. Во-первых, он намеревается подавать эти апелляции, чтобы дотащить разбирательство до Верховного суда, где у него преимущество – 6 консервативных судей против трех либеральных. Но даже если все суды, включая Верховный, откажут в поддержке Трампу, у него все равно есть как минимум два сценария остаться в Белом доме относительно легально", — сказал он.

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По словам Яковины, одна из лазеек содержится в американских законах.

"В пяти штатах, где республиканцы обладают большинством в парламентах, на выборах 3 ноября победил Байден. Но чтобы стать президентом, нужно, чтобы выборщики от этих штатов проголосовали за Байдена. По Конституции, выборщиков назначает парламент штата, причем депутаты имеют полное право изменить закон и назначить тех выборщиков, которые нравятся не избирателям, а им самим, в том числе могут назначить республиканцев, которые потом проголосуют против Байдена. Сделать это сложно. Надо срочно менять законы штатов, а потом еще судиться", — сказал он.

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Кроме того, есть еще один путь — он связан с ситуацией, если ни Дональду Трампу, ни Джо Байдену не хватит голосов выборщиков, рассказал журналист.

"Но у Трампа есть еще и план "Б". Для победы на выборах кандидату нужно получить больше половины голосов выборщиков – 270 или более. Но если в каких-то штатах по каким-то причинам делегации выборщиков не сформированы, то есть вероятность, что оба кандидата получат менее 270 голосов выборщиков. В этом случае теоретически президента должна выбрать Палата Конгресса США. Причем голосовать будут не индивидуально конгрессмены, а делегации штатов. Условно говоря, 53 конгрессмена-демократа от Калифорнии будут считаться одним голосом так же, как и один конгрессмен-республиканец из Монтаны. Не очень честно, но в Конституции так написано. Если голосование будет по такому сценарию, то Трамп останется президентом. Это крайне маловероятный сценарий. В истории США такого еще ни разу не было, и едва ли будет. Но сейчас Трамп осознанно ведет страну к реализации подобной схемы", — рассказал Яковина.

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