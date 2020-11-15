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Выборы в Молдове начались с гвоздей: подробности голосования Жители Молдовы выбирают между действующим президентом и экс-премьером

В Молдове во втором туре выбирают президента. На пост претендуют действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. Активность избирателей уже составляет 33%. Съемочная группа телеканала "Украина 24" в Молдове рассказывает подробности хода выборов.

День голосования в Молдове начался с гвоздей, разбросанных неизвестными на дороге, ведущей из непризнанного Приднестровья на участки, на которых можно голосовать на левом берегу Днестра. Повреждены несколько автомобилей.

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Как и в первом туре, люди утром блокируют дороги в селе Варница рядом с так называемой границей с Приднестровьем. Сюда приехали спецназовцы полиции для контроля, чтобы не было блокирования дорог. На самих участках огромные очереди. На других участках по стране все спокойно.

"Я сделал выбор за будущее, за изменения, за освобождение страны от коррупции, от бандитов, бардака, который мы наблюдали последние годы. Сегодня люди не выбирают геополитически, не голосуют, быть с Россией или с Европой, а голосуют против коррупции", — рассказал житель Кишинева Валентин Глухой.

Ранее политолог-международник Владимир Воля рассказал, ждать ли поворота политики Молдовы после выборов в сторону России.