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"Диалог будет без Лукашенко": у Тихановской сделали громкое заявление В оппозиции объявили окружение Лукашенко террористической организацией

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается участвовать в переговорах с лидером оппозиции Светланой Тихановской, поэтому дальнейший диалог будет происходить без него.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" советник Тихановской Франак Вячорка, комментируя новый ультиматум оппозиции Лукашенко.

"Похоже, что Лукашенко не планирует участвовать в переговорах. Он не хочет, он не признает существование другой стороны, не хочет общаться ни с Координационным советом, ни со Светланой Тихановской. Это означает лишь одно - переговоры, диалог будет происходить без Лукашенко. То, что с 20 декабря ситуация изменится - нет сомнения ни у кого", - заявил Вячорка.

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По его словам, очень важным показателем будет количество людей, которое выйдет на улицу завтра в память о погибшем участника протестов Романе Бондаренко.

Напомним, Светлана Тихановская объявила Александра Лукашенко и его окружение террористической организацией. Она анонсировала проведение в Беларуси 20 декабря "марша с заявлением народного обвинения" для того, чтобы показать миру, что "справедливого суда над преступниками требует большинство".

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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Александру Лукашенко. Она выдвинула три требования - уход Лукашенко с должности, прекращение жестких действий силовиков против оппозиции и освобождение политзаключенных.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести реформу конституции и ограничить свои полномочия.