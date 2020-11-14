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Путин потерпел позорное поражение – российский политолог о Нагорном Карабахе Руководство России живёт в реалиях XIX века, считает Леонид Гозман

Военный конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе закончился политическим и моральным поражением России, которая показала, что не готова гарантировать безопасность своих давних союзников.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политолог Леонид Гозман, комментируя договор о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В частности, политолог прокомментировал информацию о российских десантниках, которые готовились к отправке в Карабах еще до подписания перемирия между Арменией и Азербайджаном.

"Путину надо было успеть сесть на подножку поезда, на котором ехали победители – Азербайджан и Турция. Ему надо было как-то продемонстрировать, что он к этому тоже имеет какое-то отношение, что он тут главный и так далее. Это мироощущение XIX века, в котором живёт наше руководство. К сожалению, переброска своих войск, пусть и незначительного контингента, на территорию, где они раньше не были, рассматривается как успех. В краткосрочном варианте – может быть. Но в долгосрочном, я полагаю, это очень серьёзное политическое и моральное поражение России, довольно позорное", - сказал Гозман.

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При этом эксперт отметил, что план Путина в Нагорном Карабахе – "никогда никуда не уходить, а оставаться и расширяться".

"Но, кроме него, там еще есть игроки – Эрдоган, например. И если они с Алиевым захотят Россию оттуда выгнать, то они это сделают за 5 минут, потому что силы совершенно не сравнимы. Поэтому я и думаю, что это поражение (России – ред.). Потому что это всё предельно временно. Зато мы теряем союзников. Армения – наши союзники по жизни, не по ОДКБ и СНГ, а по жизни. Эти обязательства перед Арменией, которые на протяжении всей войны не выполнены – это означает, что другие страны ОДКБ поймут, если ещё не поняли, что лучше иметь дело с другими союзниками, что не стоит доверять свою безопасность Кремлю – это очень серьёзное поражение", - подчеркнул российский политолог.

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Ранее российский политик Лев Шлосберг в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном не продержится долго, поскольку в нём не зафиксирован статус Нагорного Карабаха.