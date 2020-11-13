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Лукашенко попробует передать власть как Путин: озвучен неожиданный прогноз В оппозиции объяснили, кто может возглавить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко может передать власть кому-то из своих приближенных по примеру российского лидера Владимира Путина, который уступал президентский пост Дмитрию Медведеву.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик, комментируя протесты в Беларуси.

Оценивая обещание Лукашенко провести новые выборы, Курейчик сказал:

"Выборы по системе Лукашенко – это не выборы, а имитация. Так было последние 26 лет. Он обещает новую конституцию, в соответствии с которой, видимо, будет еще более усилена его власть. И эту власть он собирается кому-то передать. Подозреваю, что под этой операцией "выборы" будет попытка передать власть, как в свое время Путин передал Медведеву – кому-то доверенному из его собственного круга. Я думаю, что на это может пойти нынешний премьер-министр Беларуси или кто-то из силовиков, кто пообещает Лукашенко безопасность и удержать его систему власти".

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Оппозиционер добавил, что режим Лукашенко "окончательно звереет и переходит к репрессиям, которые связаны с опасностью для жизни граждан".

"В таком случае и ООН, и Европа, и новый президент США Байден будут реагировать значительно более жестко, чем до этого. Лукашенко пытается оправдаться, что вокруг враги, мировой заговор и "цветные" революции. Но он просто утратил популярность среди граждан, и граждане хотят его сменить. А он держится за власть и применяет для этого аппарат невероятного насилия", - заявил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, "если этого захочет народ".

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Напомним, украинский дипломат Александр Моцик в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Александр Лукашенко стал нелегитимным "президентом нон грата" в своем государстве.