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Такой страной управлять невозможно — активист рассказал о тупике для Лукашенко Юрий Губаревич рассказал, как будут проходить дальнейшие протесты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит силовое давление на протестующих. Об этом заявил глава белорусского движения "За свободу", член Координационного совета белорусской оппозиции Юрий Губаревич в эфире канала "Украина 24".

"Его (Лукашенко — ред.) мечта последних трех месяцев — что народ уйдет с улиц, протесты прекратятся, и страна заживет по-прежнему. Что граждане будут молчаливыми плательщиками налогов и не будут задавать вопросы о правах и свободах. Но так не будет, общество кардинально изменилось, и единственный путь — это силовые разгоны, подавление и убийства", — сказал он.

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Губаревич дал прогноз, как будут дальше развиваться протесты и почему выбранный Лукашенко путь приведет его в тупик.

"Запал протестов не угаснет, это очевидно. Общество осознало, что большинство не желает жить по прежним правилам и имеет право на собственную власть, которую выберет на свободных выборах, Александр Лукашенко и дальше будет пытаться все разгонять, может быть, ужесточать силовые подходы. Но формы протеста будут новые, они будут перекидываться на сферу экономики. Такой страной управлять невозможно. Силовики не производят интеллектуальный продукт, не могут заменить врачей, студентов, которых сажают. Поэтому это тупиковый путь для Лукашенко, тем более что внутренних ресурсов для поддержания такой модели нет", — заявил он.

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Добавим, в Беларуси скончался избитый силовиками активист Роман Бондаренко, это вызвало новую волну протестов. Его привезли после полуночи 12 ноября с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами в больницу, где он и умер.