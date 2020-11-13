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"Он политический труп": в Армении идут массовые протесты против премьера Армянский политолог рассказал, почему начались протесты в Ереване

В Ереване проходят протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им мирного соглашения с Азербайджаном в конфликте из-за Нагорного Карабаха. Ситуацию прокомментировал армянский политолог Эрванд Бозоян в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что процесс выступлений против министра продолжится, потому что недовольство в народе просто огромное. Армения потерпела сокрушительное поражение в войне, и безусловно, все винят в этом премьер-министра Пашиняна. У него нет никаких шансов, он политический труп. Другое дело, что маховик процесса отставки Пашиняна еще впереди, и я думаю, что дни премьер-министра сочтены. Через неделю, две недели или месяц (произойдет отставка — ред.) — это уже не имеет значения", — сказал он.

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По словам Бозояна, протесты пока неорганизованные, потому что поражение стало для армян неожиданностью.

"Протесты пока стихийные. Всего три-четыре дня назад простые люди узнали, что наши позиции очень плохи. До 9 ноября в силу того, что у нас была политическая цензура и нельзя было высказывать другое мнение, кроме того, что мы победим, люди не видели, что мы не только не побеждаем, а и полностью проиграли. Буквально 7-10 дней назад подавляющее большинство людей думало, что мы побеждаем. Элита понимала, что у нас плохая ситуация. Но вся информационная среда была полностью закрыта, и любое иное мнение воспринималось как предательство", — сказал он.

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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.