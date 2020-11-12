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В Великобритании медсестра убивала младенцев: шокирующие подробности Медсестра в роддоме убила восемь детей

В Великобритании медсестра убила восемь младенцев. Ее подозревают в покушении еще на 10 новорожденных. Полиция несколько лет расследовала загадочные смерти в родильном доме и вышла на след 30-летней медсестры. Как и почему молодая врач убивала детей — в сюжете "Украина 24".

Десятки автомобилей с мигалками, ограничительные ленты, а вместо врачей в халатах — копы с пистолетами. Родильный дом в небольшом и тихом графстве Чешир стал местом массового убийства детей. Работница центра по имени Люси Летби. Ей 30 лет. Милая на первый взгляд медсестра собственноручно убила восемь младенцев.

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"Правоохранители уже сообщили родителям. И ищут всех, кто может быть причастен или знал что-то об этих убийствах", — сказал Крис Мэтисон, член парламента Великобритании.

Добросердечную и милую Люси Летби — так отзываются о ней коллеги — сегодня арестовала полиция. До этого она 3 года была рекламным лицом кампании по сбору средств для женской больницы.

"Прошло более трех лет с момента, когда мы впервые начали расследование ряда смертей. Специальная команда детективов упорно работала над этим сложным и довольно деликатным делом", — сообщил главный инспектор полиции Чешира Пол Хьюз.

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Полиция взялась за дело после обращения руководства родильного дома, обеспокоенного ростом детской смертности. Параллельно медики проводили собственное расследование и установили, что недоношенные малыши чаще умирали от сердечной или легочной недостаточности. А у некоторых детей на теле после смерти нашли необычные пятна. Подозревают, что медсестра или душила младенцев, или отключала от аппаратов, поддерживающих жизнь. Так восемь детей погибло. Еще 10 планировала убить. На днях на медсестру Люси Летби ждет суд.