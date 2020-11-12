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Украинский дипломат рассказал, чем Байден будет заниматься до инаугурации Александр Моцик считает, что команда нового президента будет полезна для Украины

Посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик в эфире канала "Украина 24" рассказал, чем новоизбранный президент США Джозеф Байден будет заниматься в переходный период до момента инаугурации.

"Переходный период 20 января 2021 года, но я думаю, еще какое-то время пройдет, подсчет голосов будет закончен, если будут какие-то судебные процессы, они будут проходить очень быстро, и будет понятно, какова ситуация. Я убежден, что передача власти пройдет цивилизованно, в нормальной демократической традиции", - сказал дипломат.

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Моцик рассказал, что главным образом Байден будет формировать свою команду.

"В переходный период он будет заниматься консультациями с Конгрессом о своей будущей работе, он будет, и это основное на сегодня, формировать свою команду. Думаю, что в команде президента Байдена есть много сотрудников, которые работали в команде Обамы, это высококвалифицированные люди, которые хорошо знают Украину, и это наш плюс", - сказал Моцик.

Также дипломат прокомментировал встречи Байдена с международными лидерами.

"Это нормальная практика, когда президент, который еще не вступил в должность, общается с международными лидерами и как бы планирует, каким образом будут выстраиваться отношения и какие основные проблемы предлагаются для рассмотрения и обсуждения", - сказал Моцик.

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Дипломат также рассказал, что Байден не будет предлагать должность Бараку Обаме.

"Это не американская традиция, как сказал Буш-младший: если ты сошел со сцены, будь вне ее. Я ни при каких обстоятельствах не предусматриваю такой вариант", - сказал Моцик, отметив, что, тем не менее, Байден будет консультироваться с Обамой, так как их связывают давние дружеские и деловые отношения.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Джо Байден на посту главы Белого дома принесет больше пользы для Украины, чем Дональд Трамп, который не смог остановить российскую агрессию.