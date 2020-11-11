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Грандиозное поражение - эксперт объяснил, почему в Карабахе Россия попала в ловушку Турция провела черту для российского влияния на Южном Кавказе, считает Владимир Воля

Военный кофликт в Нагорном Карабахе завершился позорным геополитическим поражением России, которая не смогла спасти своего союзника Армению от Азербайджана и Турции.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил политолог Владимир Воля.

"Армяне были вынуждены подписать это соглашение. За всеми этими протестами, спорами о том, в каком формате будет Турция в миротворческих силах, скрывается грандиозное политическое поражение России на Южном Кавказе, так как россияне как "старший брат" и союзник армян ничего не могли сделать, чтобы остановить Азербайджан в Карабахе. Сейчас говорят, что Россия увеличила свое присутствие. А что дает это присутствие российских миротворцев, если от этого Карабаха две трети потеряны армянами? Азербайджанцы забрали сами, а треть уже отдали России", - заявил Воля.

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По его мнению, российская сторона старается избегать упоминаний о Турции, потому что тогда "это еще и капитуляция перед Эрдоганом".

"Армяне разочаровались в России как союзнике, который отказался помочь, потому что русские оказались бессильными. Они не могли вторгнуться на территорию, которая по международному статусу принадлежит Азербайджану, который является важным партнером России по нефтегазовым делам, другим бизнесовым делам. То есть Россия оказалась в ловушке. И фактически мы увидели, что Эрдоган руками Азербайджана на земле провел черту для российского влияния на Южном Кавказе, когда азербайджанцы просто начали наступление", - отметил эксперт.

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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что договор о прекращении боевых действий показал победу Азербайджана.