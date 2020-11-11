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Путин не стал воевать в Карабахе – Гордон назвал две причины Россия всегда действует по принципу «разделяй и властвуй», уверен журналист

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, почему президент России Владимир Путин не осуществил прямое вмешательство в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

«Я абсолютно уверен, что к конфликту, который разгорелся в Нагорном Карабахе, причастна в первую очередь Россия, которая всегда действовала по принципу «разделяй и властвуй». Этот конфликт был подогрет безусловно Россией, еще советскими спецслужбами в 1989 году, что спровоцировало ожесточенное противостояние между двумя древними мудрыми народами. Что произошло на сегодняшний день? Давайте посмотрим, кто что извлек в результате – Азербайджан, Армения, Россия и Турция. Азербайджан взял Шушу – это город наверху. Кто владеет Шушей, тот владеет Карабахом фактически. Азербайджанская армия, поддерживаемая турками, одержала большую победу», - заявил журналист.

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Что касается Армении, по его мнению, надо понимать отношения главы правительства этой страны Никола Пашиняна и Путина. Пашинян – человек, ориентированный на Запад, на США.

«Я думаю, произошло следующим образом. Когда азербайджанская армия пошла в наступление, Путин не вмешался – во-первых, сил не особо есть, во-вторых, Путин хотел щелкнуть по носу Пашиняну. Сейчас Путина втянули в этот конфликт фактически. Думаю, Пашиняна не будет, его сметут, потому что нация не может смириться с капитуляцией. Самое главное – не допустить смертей. Турция приобретает роль главного игрока в бывшем советском Закавказье. У России сложная ситуация. Я думаю, то, что ввели 200 ульяновских десантников – это по Путину еще больший удар. Вызовы для России огромные, а ответить на них уже сложно», - отметил Гордон.

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Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.