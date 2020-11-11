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Гордон "заживо похоронил" знаменитого россиянина "Он ко мне приезжал, очень смешной артист", - заявил журналист

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о фотографии Дональда Трампа с известным героем рекламы 90-х Владимиром Пермяковым.

«Я недавно увидел удивительную фотографию. Москва, 1996 год. Трамп в Москве. Он же периодически ездил в Москву – и чуть сбоку артист, Пермяков, по-моему, его фамилия, который играл Леню Голубкова в рекламе МММ. Он, кстати, ко мне приезжал, очень смешной артист, он умер уже. Помните: «куплю жене сапоги». Символическая фотография – Трамп и Леня Голубков в одном кадре. Очень интересно», - заявил Гордон.

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После этого ведущий сказал, что люди в чате пишут и в Википедии указано, что Пермяков не умер, что он жив. На это Гордон отметил: «Да? Ну, дай Бог здоровья тогда. Будет жить дольше».

Ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о двух интересных моментах, которые могут указывать, что президент России Владимир Путин серьезно болен и может уйти в отставку.

