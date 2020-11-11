10:26, Сегодня

Гордон рассказал, когда Путин уйдет "Я б отнесся к этому с юмором, если бы не два момента", - отметил журналист

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о двух интересных моментах, которые могут указывать, что президент России Владимир Путин серьезно болен и может уйти в отставку.

«Стоит обратить внимание на важную вещь – британский еженедельник Sun говорит о том, что якобы у Путина болезнь Паркинсона, и Кабаева уговаривает его уйти в отставку. Я б отнесся к этому с юмором, если бы не два момента. Первое, Путин подает законопроект, суть которого заключается в том, что бывшие президенты России становятся пожизненными сенаторами, кроме того, их нельзя судить, допрашивать – то есть полная неприкосновенность», - заявил Гордон.

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По его мнению, это первый тревожный знак – значит Путину нужны какие-то гарантии, значит не все так хорошо.

«И второе, это интервью, которое мне дал профессор Соловей – один из лидеров российской оппозиции в недрах Кремля. Он прямо сказал: Путина не будет в 2021 году по причинам… короче, я так понимаю, по болезни. Все это наводит меня на мысли, что не исключено, что в 2021 году Путин уйдет», - отметил журналист.

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