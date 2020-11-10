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Договор по Карабаху: эксперт объяснил, что подписали Армения и Азербайджан Документ нельзя считать перемирием, отметил Игорь Семиволос

Договор о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе показал победу Азербайджана. Россия выступила гарантом выполнения соглашения со стороны Армении.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Я вижу это как победу Азербайджана, это очевидно. Азербайджан победил во второй карабахской войне. Стороны, поняв бесперспективность дальнейшей войны, подписали соглашение... Я бы не называл перемирием документ, который на сегодняшний момент подписан. Он свидетельствует просто об окончании войны. Есть определенные условия, на которых завершается война, и эти условия соответствуют азербайджанской позиции и тем стремлением, которые высказывал лидер Азербайджана Ильхам Алиев в начале этого военного конфликта", - сказал Семиволос.

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Эксперт отметил, что Россия выступила гарантом соблюдения условий, которые были изложены на бумаге, поскольку она является единственной страной, которой доверяет проигравшая Армения.

"Россия имеет возможности повлиять на эту ситуацию и предложить себя в качестве миротворца и как силу, которая может развести стороны и обеспечить безопасность армянского населения Карабаха. В соглашении, которое было подписано, Россия должна гарантировать Азербайджану соблюдение Арменией пунктов этого соглашения. Это означает, что Россия ответственна, в том числе за состояние и ситуацию в самой Армении и за то, чтобы Никол Пашинян оставался в должности, поскольку он как подписант этого соглашения сейчас очень важная фигура... Он оказывается в ситуации, когда именно Россия будет обеспечивать его правление хотя бы на время", - рассказал он.

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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.