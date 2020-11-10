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"Бесповоротная победа": в Азербайджане оценили договор по Карабаху Как отметил азербайджанский депутат, страна сделала то, что не захотели сделать ни ООН, ни ОБСЕ

Депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев в эфире телеканала "Украина 24" назвал военную операцию в Нагорном Карабахе принуждением Армении к миру.

Комментируя договоренность о прекращении вооруженного конфликта, он заявил:

"Это и есть принуждение к миру. Азербайджан никогда не хотел войны. Мы всегда хотели мирным путем решить этот вопрос, но когда 28 лет вопрос не решается, тогда, как сказал наш президент, мы выполнили все резолюции Совета безопасности ООН и военным путем вернули себе оккупированные территории. Мы сделали то, что не захотели сделать ни ООН, ни Совет безопасности, ни ОБСЕ, ни Европарламент - никто. Мы сами вернули себе наши земли. Мы выполнили резолюции мирового сообщества и восстановили справедливость".

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По словам депутата, Азербайджан одержал "окончательную бесповоротную победу".

"Господин президент не один десяток раз говорил - мы хотим, чтобы этнические карабахские армяне вернулись и остались жить в Нагорном Карабахе, естественно, беженцы, которые были изгнаны из Карабаха и близлежащих районов, они вернулись, и после этого будем смотреть. Поэтапно будем решать все вопросы", - отметил Гулиев.

В свою очередь, юрист-международник Арам Асрян в эфире телеканала "Украина 24" возразил Руфату Гулиеву.

"Хотел бы ответить господину Гулиеву. Во-первых, резолюции ООН не определяли границы Азербайджана. Во-вторых, Азербайджан не выполнял резолюции Совета безопасности ООН 1993 года, и подписал перемирие в 1994 году. И не благодаря резолюциям Совбеза ООН, а потому что папа нынешнего президента Гейдар Алиев был на грани полного поражения своей страны в первой войне и вынужденно подписал перемирие", - сказал Асрян.

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Комментируя слова Гулиева насчет возвращения беженцев, международник сказал:

"Касательно того, чтобы армяне вернулись, Гулиев умалчивает – в период этой войны, 30-40 дней, все мировые СМИ просто кричали о нарушениях прав граждан - расстрел военнопленных, отрезание голов, снятие это на видео и размещение в интернете".

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.