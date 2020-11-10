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Лукашенко играет "в долгую": эксперт объяснил, что происходит в Беларуси Эксперт рассказал, как меняется форма белорусских протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко манипулирует темой выборов. Об этом заявил директор совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман в эфире канала "Украина 24".

"С самого начала кризиса задача Лукашенко в том, чтобы играть по теме выборов "в долгую". Вместо того чтобы идти на уступки и провести срочные выборы, он переворачивает страницу и призывает к тому, чтобы сначала провести конституционную реформу, а уже в ее рамках перейти как к парламентским, так и президентским выборам. Так что в перспективе несколько лет, в представлении Лукашенко", — сказал он.

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Тем временем оппозиция Беларуси остается без лидера, отметил эксперт.

"Выборы должны состояться. Но это отличается от того, что требуют от него представители протеста и оппозиции. Протесты однозначно количественно снижаются, это видно невооруженным глазом, но они не выдыхаются, а приобретают новую форму, хотя я бы не был оптимистичным. В такой форме, в которой он (протест - ред.) был три месяца, он не может продолжаться без каких-то достижений. Лидеров как не было, так и нет", — сказал Прейгерман.

Ранее украинский дипломат, экс-посол Украины в США Александр Моцик заявил, что президент Беларуси окончательно потерял легитимность.