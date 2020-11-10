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"Люди хотят объяснений" — в Азербайджане и Армении высказались о перемирии Эксперты из двух стран-участников конфликта рассказали, что думают армяне и азербайджанцы

Армения и Азербайджан договорились о прекращении вооруженного конфликта из-за Нагорного Карабаха. Эксперты из обеих стран рассказали о восприятии этого события в эфире канала "Украина 24".

В Армении недовольны перемирием, так как люди не понимают, что происходит. Об этом рассказал политолог из Армении Грант Мелик-Шахнаразян.

"Думаю, в Армении сейчас сложно найти человека, который был бы доволен таким исходом боевых действий. Это связано с тем обстоятельством, что на протяжении всей войны информация обществу подавалась совершенно иная, граждане оказались в недоумении. Массовые акции протеста, которые в течение получаса начались, выражают все те настроения, которые существуют в нашей стране, люди недовольны и хотят объяснения этой ситуации", — сказал он.

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По словам эксперта, премьер подписал документы единолично.

"Меня удивил тот факт, что президент узнал об этом из прессы. Очевидно, что Никол Пашинян (премьер-министр Армении – ред.), который постоянно обещал, что всякие договоренности будут обсуждаться с населением, и даже говорил о возможных референдумах, о пути урегулирования конфликта, подписал этот документ, не советуясь ни с кем, кроме членов своей партии. В Армении думают, что у Пашиняна была какая-то миссия по карабахскому вопросу, и доверия нет ни у кого. Политическое влияние президента страны практически нулевое, никто не ожидал, что кто-то будет спрашивать его мнения. Думаю, мы наблюдаем за процессом консолидации оппозиционных партий с требованием отставки Пашиняна. На повестке дня стоит отставка правительства и формирование нового", — сказал он.

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В свою очередь в Азербайджане считают, что это их победа. Такую точку зрения озвучила замдиректора азербайджанского информагентства "Тренд" Гюльнара Мамедзаде.

"Это, безусловно, победа, дипломатическая и на военном направлении. То, чего можно было достичь в процессе политического урегулирования, по вине Армении Азербайджан решал военным путем. Мы считаем это нашей победой. Большую часть оккупированных территорий Азербайджан вернул под свой контроль. Армения обязалась представить график вывода войск с территории Азербайджана до 1 декабря", — сказала она.

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Мамедзаде рассказала, как будут дальше развиваться события.

"Сейчас будут размещены миротворцы и создан миротворческий центр, где будут российские и турецкие представители. Россия сохраняет свою роль как один из ведущих модераторов, она очень важна с точки зрения соблюдения выполнения Арменией тех обязательств, которые на нее возлагаются. Очень сложно ожидать, что Армения будет соблюдать те договоренности, которые достигнуты. В течение этого месяца неоднократно достигался режим прекращения огня, после чего армянская сторона наносила бомбовые удары по мирным городам Азербайджана", — сказала она.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.