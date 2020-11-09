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Cудьба Лукашенко решается в Москве - дипломат о протестах в Беларуси Президент Беларуси окончательно потерял легитимность, считает Александр Моцик

Президент Беларуси Александр Лукашенко стал нелегитимным "президентом нон грата" в своем государстве, решения за которого принимает Москва.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал украинский дипломат, экс-посол Украины в США Александр Моцик, комментируя протесты в Беларуси.

"Белорусы насытились полностью правлением Лукашенко. Лукашенко стал президентом нон грата в своей стране. С момента завершения последних выборов он является персоной с точки зрения президентства нелегитимной. Из этого очевидно следует исходить. Все, что делает сегодня Лукашенко как глава государства, является нелегитимным... Его ситуация решена. Народ Беларуси не хочет Лукашенко. Мы видим, что он пытается идти на какие-то уступки, очевидно, не реальные, а какие-то фиктивные, чтобы сбить волну протестов", - заявил Моцик.

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По словам дипломата, сейчас судьба Лукашенко решается в Москве:

"Москва, очевидно, не может понять, каким путем идти - или менять его на другого, или выжидать дальше. Москва очень четко заявила, что Беларусь является частью союзного государства, что Москва будет действовать в любой момент, если будет считать это необходимым... Сегодня речь идет уже не о принятии решений Лукашенко, а о принятии решений в Москве".

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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Александру Лукашенко. Она выдвинула три требования - уход Лукашенко с должности, прекращение жестких действий силовиков против оппозиции и освобождение политзаключенных.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести реформу конституции и ограничить свои полномочия.