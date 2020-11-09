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Это однозначно поражение России — эксперт о последствиях события в Нагорном Карабахе Политолог рассказал, почему Россия получила удар по имиджу на Кавказе

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанская армия взяла контроль над городом Шуша. Какие последствия это будет иметь для России, рассказал политолог-международник Владимир Воля в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня, когда даже армяне подтвердили, что Шуша взята под контроль Азербайджана — это удар по имиджу России, по ее влиянию на Южном Кавказе. Интересно, что Россия сопротивлялась формату, который хотела Турция, чтобы они, как в Сирии, решали судьбу Нагорного Карабаха. Чем дольше Россия сопротивлялась, тем дольше наступал спецназ Азербайджана — это особенность этой войны, она не тотальная, а операции профессиональных кадровых частей — и Армения, и Карабах теряли территории", — сказал он.

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Эксперт отметил, что взятие карабахского города — это удар по имиджу ОБСЕ и России.

"И получилось так, что теперь взята Шуша. Кстати, вчера Эрдоган, приветствуя Азербайджан с взятием Шуши, сказал, что ОБСЕ 30 лет обманывала Азербайджан. То есть взятие Шуши - это удар по имиджу ОБСЕ и это однозначно поражение России, потому что оказалось, что нет влияния России на Кавказе. Теперь или Россия будет вмешиваться, или дальше все будет рушиться", — сказал он.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" председатель управляющего совета Центра исследований безопасности СЕНСС Вадим Черныш заявил, что Азербайджан сумел изменить статус-кво на переговорах с Арменией о статусе Нагорного Карабаха.