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Трамп затягивает ситуацию с выборами — эксперт раскрыл причину Политолог рассказал, что даст Дональду Трампу провоцирование пересчета голосов

Действующий президент США Дональд Трамп предпринимает шаги, которые могут изменить ситуацию с результатами выборов. Об этом заявил политолог-международник Максим Яли в эфире канала "Украина 24". В частности, он ответил на вопрос, могут ли пересчет голосов избирателей в США и обжалования что-то изменить.

"Может изменить. Во-первых, это может затянуть... это может повлиять на общественное мнение. Я напомню, что 14 декабря будут голосовать выборщики, и в некоторых штатах им разрешено менять свою точку зрения. А учитывая, что сейчас они (Трамп и Байден — ред.) идут ноздря в ноздрю, от голоса каждого выборщика будет зависеть и конечный результат", — сказал он.

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По словам эксперта, Трамп намеренно затягивает ситуацию.

"Поэтому, конечно, Дональд Трамп сейчас будет как можно дольше затягивать ситуацию и пытаться спровоцировать пересчет голосов, утверждая, что у него до сих пор есть шансы", — сказал он.

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