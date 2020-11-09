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Есть давние связи — политолог об отношении Байдена к России Ольга Курносова рассказала, могут ли США стать более дружественными к России после победы Байдена на выборах

У России налажены связи не только с действующим президентом США Дональдом Трампом, но и с Джо Байденом, которому пророчат победу на выборах. Об этом рассказала российский политолог Ольга Курносова в эфире канала "Украина 24".

"Нужно отличать то, что в России говорят, и то, что Кремль делает. Я хотела бы напомнить, что еще на прошлых выборах вся риторика была в поддержку Трампа и при этом в администрации президента был назначен Сергей Кириенко, который имел давние хорошие отношения с Клинтонами. То же самое можно говорить и сейчас. На словах идет риторика в поддержку Трампа, но на самом деле давние хорошие связи у Кремля есть, в том числе и с демократами. Кстати, сразу после того, как объявили о вероятной победе Байдена, по российским социальным сетям стала расходиться картинка, как Андрей Громыко, еще советский министр иностранных дел, встречается с сенатором Джо Байденом, который приехал в Советский Союз. То есть связи давние", — сказала она.

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По словам эксперта, Байден может быть дружественным к России.

"Я считаю, что Байден более прогнозируемый для России, чем Трамп. Трамп такой внесистемный политик, который может сделать то, что ему пришло в голову внезапно. Открыл Твиттер, прочитал и что-то вытворил. А Байден — системный политик, и то, что он будет делать, понятно. Поэтому я бы не исключала возможность улучшения отношений. Другое дело, что будет все время одна картинка на экранах телевизоров и некие кулуарные переговоры", — сказала она.

Ранее американский профессор Нина Хрущева заявила, что Джо Байдену нужно проявить суровость в общении с Владимиром Путиным.