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Байдену нужно показать строгость с Путиным — эксперт назвала причины Нина Хрущева рассказала, как будут строиться отношения Вашингтона с Москвой

Если президентом США станет Джо Байден, ему нужно будет показать строгость по отношению к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила американский профессор Нина Хрущева в эфире канала "Украина 24".

"Отношения с Москвой вряд ли улучшатся, поскольку Байден был человеком Барака Обамы в Украине и голосом против России и даже во время выборов, хотя американским избирателям очень надоела русская тема, это была тема элитная, вашингтонская, а не американская. Она нечасто использовалась, особенно когда разразился коронавирус. Но периодически отношение к Кремлю включалось – должны ли избиратели противостоять Трампу с точки зрения Байдена, потому что его риторика за Путина", — сказала она.

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По словам эксперта, между США и Россией много нерешенных вопросов.

"Если и будет попытка развивать профессиональные отношения – будет подниматься вопрос с Навальным, с "Талибаном", Россию обвиняют в том, что она им платила за убийство американских солдат. Байдену надо будет показывать свою строгость и силу по отношению к Путину", — сказала Хрущева.

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