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Трампу будет легче уйти — эксперт назвала цель судов из-за выборов в США Американский профессор рассказала, зачем нужны суды по поводу выборов президента США

Суды из-за итогов выборов президента США – это формальность, чтобы Дональду Трампу было легче уйти. Об этом заявила американский профессор Нина Хрущева в эфире канала "Украина 24".

"Безусловно, подадут в суды, уже подавали, 4 или 6 исков поданы, в понедельник будет еще 10. Америка очень легалистическая страна. Даже сенатор Ромни, который часто выступал против Трампа, сказал, что нужно дать Трампу возможность провести это по судам, только таким образом победа Байдена будет признана легальной на всех уровнях. Республиканцы хотят держать половину Америки в своем поле, и эти суды, разговоры о судах больше не о том, что суды будут выиграны, а о том, что Трампу будет легче уйти из власти, его уход будет каким-то образом скрашен. Таким образом работает Америка", — сказала она.

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Эксперт рассказала, что есть надежда на благополучный выход из ситуации.

"Что мы пока знаем с точностью из прошлого: 20 января должна быть инаугурация. Если вопрос не решится, все идет по снижающейся лестнице, следующим и.о. президента будет спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Процесс может быть долгим и трудным. Но есть надежда, что Америка нас не разочарует. Даже известно, что Джаред Кушнер, зять Трампа, пришел к нему и сказал, что вообще-то хорошо бы подумать о том, что надо подготовить Concession Speech, речь о том, что он проиграл", — сказала она.

Ранее политолог Вадим Карасев рассказал, какие причины помешали Дональду Трампу выиграть выборы.