Впереди несколько серий борьбы — дипломат о выборах в США

Александр Чалый рассказал, какие сложности предстоят в американском выборном процессе

Впереди несколько серий борьбы — дипломат о выборах в США

В выборах президента США должен еще пройти длительный процесс. Об этом заявил дипломат Александр Чалый в эфире канала "Украина 24".

"С точки зрения американской юридической процедуры, выборы состоятся только тогда, когда проголосуют выборщики, еще очень длительный процесс, даже если бы не было этих осложнений, связанных с заявлениями Трампа. С другой стороны, помня прецедент 2000 года, когда только решением Верховного суда был установлен окончательный результат на выборах "Гор – Буш-младший", я считаю, что мы в этот раз будем видеть нечто подобное", — сказал он.  

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По словам эксперта, ожидается несколько серий борьбы.

"Впереди несколько серий выборной борьбы. Некий ажиотаж, эмоции могут возникнуть, если в результате судебных разбирательств будут установлены факты фальсификации. Если они не будут выявлены, все успокоится", — сказал он.

Ранее политолог Вадим Карасев рассказал, какие причины помешали Дональду Трампу выиграть выборы.

Источник Украина 24 Теги США выборы Дональд Трамп Александр Чалый Джо Байден