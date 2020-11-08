Идет культурная революция — политолог назвал причины проигрыша Трампа

Выборы президента США Дональду Трампу помешала выиграть новая культурная революция. Об этом заявил политолог Вадим Карасев в эфире канала "Украина 24".

"Глубинное государство, deep states, выступило на стороне Байдена. Это вообще была борьба глубинного народа, олицетворением которого считался Трамп, и элит, медиаэлиты, Голливуда, звезд, они все против Трампа. Социологи (которые прогнозировали победу Байдена с большим отрывом – ред.) могли не ошибаться, просто народ не хотел в опросах говорить о своих истинных убеждениях, потому что это немодно. А вот вся эта продвинутая, постмодернистская часть Америки, они против Трампа, потому что считают, что Америка должна двигаться дальше", — сказал он.

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По словам эксперта, Штатам нужно принять новые ценности общества.

"Идет культурная революция, Америка не должна замыкаться в себе, а наоборот - принимать новые идеи ультралиберализма, левачества, новых ценностей, новых меньшинств разного рода, гендерных, трансгендерных. Не забывайте, там прошли референдумы по легализации легких наркотиков. В палату представителей избираются открытые, причем цветные, геи, трансгендеры. Пошла новая культурная эпоха.

Почему многие звезды выступали против Трампа? Он мешал распространению новых культурных ценностей, во главе которых должна встать Америка. Кстати, новая идеологическая политика Байдена — Харрис в мире во многом будет сосредоточена на продвижении новых ценностей. В одном из выступлений Байден, являющийся правоверным католиком, заявил, что будет защищать права ЛГБТ", — сказал он.