Придется применить силу — журналист о Трампе после выборов в США

Американцам придется применить насилие, чтобы сменить действующего президента Дональда Трампа. Об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Убедить авторитарного лидера в том, что он проиграл выборы, просто невозможно, он просто этого не понимает, нет для него такого понятия. Дональд Трамп не покинет Белый дом добровольно, он не признает своего поражения ни за что и ни при каких обстоятельствах. Даже если назначенный им же Верховный суд потребует от него покинуть Овальный кабинет. Не покинет он. Поэтому для его отстранения от власти американцам придется так или иначе использовать силу или даже насилие", — сказал он.