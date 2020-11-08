Придется применить силу — журналист о Трампе после выборов в США
Иван Яковина заявил, что Дональд Трамп не согласится покинуть пост президента
Американцам придется применить насилие, чтобы сменить действующего президента Дональда Трампа. Об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".
"Убедить авторитарного лидера в том, что он проиграл выборы, просто невозможно, он просто этого не понимает, нет для него такого понятия. Дональд Трамп не покинет Белый дом добровольно, он не признает своего поражения ни за что и ни при каких обстоятельствах. Даже если назначенный им же Верховный суд потребует от него покинуть Овальный кабинет. Не покинет он. Поэтому для его отстранения от власти американцам придется так или иначе использовать силу или даже насилие", — сказал он.
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Яковина задался вопросом, кто сможет выдворить Трампа из Белого дома.
"Когда наступит нужный момент, кто-то будет вынужден вытолкать Трампа пинками под зад из Белого дома или вывести в наручниках, вопрос, кто это сделает. Если новый президент не успеет принять присягу, он не сможет отдать полиции приказ выгнать Трампа из Белого дома. Теоретически генералы, ЦРУ могут потребовать от бывшего президента соблюдать Конституцию, но это тоже не поможет, так как армия на стороне Трампа", — сказал он.
Ранее эксперт-международник Александр Сушко рассказал, что ждет действующего президента США Дональда Трампа после выборов.