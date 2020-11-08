"Победа Байдена — колоссальное поражение Путина": Пионтковский о выборах в США
Известный политолог рассказал, чем закончится противостояние Трампа и Байдена
Столкновений в США после выборов президента не будет. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24".
"Теперь все ждут, когда бывший президент Трамп наберется сил и, следуя американской традиции, позвонит Байдену и поздравит его с победой. Результат впечатляющий: 306 выборщиков против 231 и превосходство по общенациональному голосованию на 5 млн. Трудно будет спрятаться за судейские закорючки и оспаривать результаты. Кроме того, единодушная поддержка в городах свидетельствует о том, что страна поддерживает нового президента, выборы закончились.
Период турбулентности в Америке существует только на российском телевидении, которое предсказывает революцию. Демонстрантам, приветствовавшим Трампа, никто не противодействовал, они впечатлены масштабом победы, процедуры американской демократии будут соблюдены, никаких столкновений не будет", — сказал он.
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Пионтковский рассказал, что итоги выборов президента США негативно воспринимаются в России.
"Это колоссальное поражение для Путина, просто истерика принимает невероятные масштабы. Дело не в теориях, что Трамп агент Путина, зависим от него, я не особо в это верю. Все еще гораздо хуже. Убеждения Трампа, человека безграмотного во внешней политике, полностью соответствовали российским интересам", — заявил он.
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Эксперт объяснил, что настроенность Трампа против НАТО играла на руку Москве.
"Трамп крайне отрицательно относился к НАТО, а ведь НАТО - это структура, которая зависит от важнейшего фактора, статья 5 устава НАТО – обязанность каждой страны поддерживать жертв агрессии. Реальную помощь всегда могут оказать США, вся система безопасности НАТО держится на слове одного человека – президента США. И когда он фактически отказывается от этого обязательства, это поощряет в Москве самые реакционные силы, вынашивающие планы продолжения агрессии с Украины на Прибалтику и другие страны Европы. Вчера этим планам был положен окончательный конец, это сильнейший удар по самым агрессивным кругам в Москве", — объяснил он.
Ранее эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин рассказал, как победа Джо Байдена на выборах в США повлияет на Украину.