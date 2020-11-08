"Победа Байдена — колоссальное поражение Путина": Пионтковский о выборах в США

Столкновений в США после выборов президента не будет. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24".

"Теперь все ждут, когда бывший президент Трамп наберется сил и, следуя американской традиции, позвонит Байдену и поздравит его с победой. Результат впечатляющий: 306 выборщиков против 231 и превосходство по общенациональному голосованию на 5 млн. Трудно будет спрятаться за судейские закорючки и оспаривать результаты. Кроме того, единодушная поддержка в городах свидетельствует о том, что страна поддерживает нового президента, выборы закончились.

Период турбулентности в Америке существует только на российском телевидении, которое предсказывает революцию. Демонстрантам, приветствовавшим Трампа, никто не противодействовал, они впечатлены масштабом победы, процедуры американской демократии будут соблюдены, никаких столкновений не будет", — сказал он.