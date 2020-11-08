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Есть консенсус — эксперт дал прогноз по отношениям США и Украины после победы Байдена Эксперт рассказал, что может повлиять на украинско-американские отношения после выборов в США

После победы Джо Байдена на выборах президента США отношения страны с Украиной кардинально не изменятся. Об этом заявил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире канала "Украина 24".

"Никаких кардинальных изменений в украинско-американских отношениях не предвидится, скорее всего их не будет. По украинскому вопросу есть двухпартийный консенсус между Демократической и Республиканской партиями, и вне зависимости от того, победил бы Трамп или Байден, этот консенсус не пересматривается. Это значит, что базовые параметры отношений оставались бы прежними при любом исходе выборов", — сказал он.

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При этом эксперт отметил, что на Украину повлияют другие факторы, связанные с международной политикой США.

"Но почему одновременно сложно ответить на этот вопрос? Потому что косвенно на Украину окажет влияние то, как будут меняться отношения между США и, в частности ЕС, Россией, Китаем. То есть геополитические процессы окажут на нас большее влияние, чем непосредственно украинско-американские взаимодействия. Открываются возможности, но как они будут реализованы, мы пока не знаем. Примерно можно сказать, что Байден попытается восстановить политику Обамы в отношении, в том числе с ЕС. В этом случае нельзя исключать того, что роль стран Восточной Европы несколько снизится на фоне возрастания влияния Франции и Германии. Не исключено, что по-другому может заиграть вопрос "Северного потока-2", — сказал Кирюхин.

Ранее эксперт-международник Александр Сушко рассказал, что ждет действующего президента США Дональда Трампа после выборов.