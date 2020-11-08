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"Это экстремисты": президент Армении обвинил Турцию в использовании услуг наемников Армен Саркисян считает, что эти люди могут оказаться в Европе, и Турция играет на этом

В конфликте за Нагорный Карабах со стороны Турции участвуют террористы-наемники, которые могут оказаться в Европе.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал президент Армении Армен Саркисян.

"Мы зря теряем время, говоря о том, есть они (наемники - ред.) или нет, потому что они есть. Это видно на всех спутниковых каналах, видно, как их перебрасывали сюда. Многие страны, включая Российскую Федерацию, на уровне руководителей внешней разведки подтвердили. Никто это даже не обсуждает, в Европе все знают, что они есть", - сказал президент.

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По словам Саркисяна, эти наемники состоят в запрещенных во всем мире организациях, и что Турция пытается с их помощью запугать Европу.

"Это не простые террористы, это экстремисты, люди, которые принадлежат к запрещенным организациям. Это люди, которых привела туда Турция. Во время первой войны это были индивидуумы, моджахеды из Афганистана, Пакистана, но в данном случае это организовано на уровне государства. Это называется государственным терроризмом. Те же террористы были в Сирии, Египте, Ливии, они же могут оказаться в Европе. Турция считает, что ей все можно, это такой неограниченный оппортунизм, но мне кажется, что он плохо закончится", - сказал Саркисян.

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Президент Армении категорически опроверг мнение, что в Карабахе идет религиозная война ислама с христианством.

"Это не религиозная война. Другое дело, что господин Эрдоган хочет стать великим лидером тюркоязычных наций. Как этот анахронизм сможет работать в ХХІ веке – увидим. Турция не представляет исламский мир, посмотрите, какое к ней отношение в Персидском заливе, других арабских странах. Турки бомбят церкви не из-за того, что это религиозная война, они знают, что это ценно для армян. Также они знают, что во время бомбежки там находятся дети и старики", - сказал Саркисян.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" председатель управляющего совета Центра исследований безопасности СЕНСС Вадим Черныш заявил, что Азербайджан сумел изменить статус-кво на переговорах с Арменией о статусе Нагорного Карабаха.