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Армения назвала условие для признания независимости Нагорного Карабаха Президент Армении также прокомментировал ход переговоров по мирному урегулированию

Президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала "Украина 24" не исключил признания независимости Нагорного Карабаха, если переговоры по урегулированию конфликта окончательно зайдут в тупик.

Отвечая на вопрос, почему с 1994 года, когда был подписан т.н. Бишкекский протокол, в конфликте не удалось поставить точку, президент Армении сказал:

"Переговоры сложные, там много деталей. Я бы не сказал, что не удавалось достичь перемирия. Но кто сказал, что нужно было ставить точку в течение 26 лет, 36 лет? Посмотрите на другие конфликты - палестинский конфликт сколько лет идет, сколько всего подписывали. Это очень сложный вопрос. Все эти 26 лет армянская сторона говорила, что готова к нормальным переговорам".

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Как подчеркнул Саркисян, готовность к переговорам подтверждается тем фактом, что Армения до сих пор не признала независимость Карабаха.

"По очень простой причине – если Армения признает, тогда мало что нужно уже обсуждать. Мы всегда верили, что окончательного решения можно добиться только путем переговоров, а не декларациями о независимости. Но если света в конце тоннеля не будет видно, тогда Армения признает независимость Карабаха", - заявил он.

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Президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала "Украина 24" также заявил, что война в Нагорном Карабахе не прекращается по вине Турции.

Ранее депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев в эфире телеканала "Украина 24" обвинил Армению в намерении втянуть Россию в войну в Нагорном Карабахе.