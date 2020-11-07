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"Миротворцы обязательны": президент Армении рассказал, кого хочет видеть на их месте Армен Саркисян считает, что армяне ведут "отечественную войну"

Россия может сыграть роль посредника между Арменией и Азербайджаном в конфликте за Нагорный Карабах.

Такое мнение президент Армении Армен Саркисян высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас очень добрые и хорошие отношения с Россией, но у нее такие же отношения и с Азербайджаном. Это полезно, потому что Россия может быть хорошим посредником", - сказал президент.

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Также Саркисян выступил за ввод миротворцев. Миротворцем, по его мнению, также может выступить Россия.

"Я так понимаю, что противоположная сторона исключает это (ввод миротворцев - ред.), потому что им кажется, что они продвигаются вперед, и какие-то миротворцы не нужны. Именно такие же процессы мы видели 30 лет назад. Важность миротворцев в том, что существует третья сторона. 26 лет обе стороны более-менее сдержанно себя вели без миротворцев. Но как-то сглазили из-за того, что появился третий игрок - Турция. Введение миротворцев в будущем обязательно. Самый оптимальный вариант, естественно, Россия", - считает Саркисян.

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Армянский президент также отметил, что "армяне воюют сами за себя" и поблагодарил за помощь армянскую диаспору.

"Армяне борются сами за себя, так же, как и во время первой карабахской войны. Это карабахцы, которые знают, как воевать за свою страну, это поддержка Армении. Ребята, которые идут добровольцами, не только из Армении, но и из диаспоры, потому что для многих это повторение геноцида. Присутствие Турции меняет все. Я бы хотел поблагодарить армянскую общину, всемирную, украинскую, за помощь, это для нас отечественная война, ее выигрывает не оружие, а народ", - сказал Саркисян.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Руфат Гулиев заявил, что Армения стремится перевести конфликт на международный уровень.