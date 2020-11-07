"Миротворцы обязательны": президент Армении рассказал, кого хочет видеть на их месте

Армен Саркисян считает, что армяне ведут "отечественную войну"

"Миротворцы обязательны": президент Армении рассказал, кого хочет видеть на их месте

Россия может сыграть роль посредника между Арменией и Азербайджаном в конфликте за Нагорный Карабах.

Такое мнение президент Армении Армен Саркисян высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас очень добрые и хорошие отношения с Россией, но у нее такие же отношения и с Азербайджаном. Это полезно, потому что Россия может быть хорошим посредником", - сказал президент.

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Также Саркисян выступил за ввод миротворцев. Миротворцем, по его мнению, также может выступить Россия. 

"Я так понимаю, что противоположная сторона исключает это (ввод миротворцев - ред.), потому что им кажется, что они продвигаются вперед, и какие-то миротворцы не нужны. Именно такие же процессы мы видели 30 лет назад. Важность миротворцев в том, что существует третья сторона. 26 лет обе стороны более-менее сдержанно себя вели без миротворцев. Но как-то сглазили из-за того, что появился третий игрок - Турция. Введение миротворцев в будущем обязательно. Самый оптимальный вариант, естественно, Россия", - считает Саркисян.

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Армянский президент также отметил, что "армяне воюют сами за себя" и поблагодарил за помощь армянскую диаспору.

"Армяне борются сами за себя, так же, как и во время первой карабахской войны. Это карабахцы, которые знают, как воевать за свою страну, это поддержка Армении. Ребята, которые идут добровольцами, не только из Армении, но и из диаспоры, потому что для многих это повторение геноцида. Присутствие Турции меняет все. Я бы хотел поблагодарить армянскую общину, всемирную, украинскую, за помощь, это для нас отечественная война, ее выигрывает не оружие, а народ", - сказал Саркисян.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Руфат Гулиев заявил, что Армения стремится перевести конфликт на международный уровень.

Источник Украина 24 Теги Тигран Мартиросян Армения Азербайджан конфликт Нагорный Карабах Армен Саркисян