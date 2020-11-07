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Президент Армении заявил о войсках и оружии НАТО в Нагорном Карабахе Армен Саркисян призвал НАТО усилить давление на Турцию

Турция участием в конфликте в Нагорном Карабахе дискредитирует блок НАТО.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" президент Армении Армен Саркисян.

Саркисян сообщил, что провел по этому поводу закрытые переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что он мне объяснял во время закрытых переговоров, к сожалению, сказать не могу. Но можете быть уверены, что я вопрос поставил ребром, потому что мне непонятно, как это возможно, что страна-участник НАТО может использовать оружие НАТО, воюют офицеры, обученные НАТО, применяется тактика НАТО против Нагорного Карабаха. Где Карабах, а где НАТО? Вопросы были поставлены конкретно, я получал ответы, о которых более-менее знал, но этот разговор должен был состояться", - заявил президент Армении.

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По его словам, давление НАТО на Турцию должно продолжаться, "в противном случае НАТО как организация не может управлять одним из своих членов, и активность боевых действий будет продолжаться".

"Такое поведение Турции фактически дискредитирует НАТО. Мир уже не однополярен, многие международные организации уже не действуют. Я называю такой мир новым миром квантового поведения, в этом мире такие динозавры могут быть очень опасны", - добавил Саркисян.

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Президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала "Украина 24" также заявил, что война в Нагорном Карабахе не прекращается по вине Турции.