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Президент Армении назвал единственный способ решения конфликта в Карабахе Армен Саркисян уверен, что сторонам придется сесть за стол переговоров

Президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Ереван не видит военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

"30 лет назад то же самое говорили (о военном способе решения конфликта - ред.), у Азербайджана было преимущество, все говорили, что они будут решать проблему военным путем, но все закончилось мирными переговорами", - отметил он.

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Саркисян подчеркнул, что к заявлениям о военном решении конфликта относится скептически.

"В мире в принципе нет решения проблем военным путем, посмотрите на историю. Всегда приходилось садиться за стол переговоров и договариваться о будущем. Думаете, карабахцы забудут? Они живут на этой территории несколько тысяч лет, они видели более агрессивных завоевателей, начиная от Великих Моголов, заканчивая Тимуром, турками-сельджуками. Нет военного решения, есть только переговорное", - сказал президент Армении.

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Президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала "Украина 24" также назвал войну в Нагорном Карабахе необоснованной и обвинил Азербайджан в бомбежках мирных жителей.

В свою очередь, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова ранее в эфире телеканала "Украина 24" обвинила Армению в обстреле города Гянджа и убийстве мирных жителей.