21:04, Сегодня

Эта война абсолютно необоснованная – президент Армении о Нагорном Карабахе Любые переговоры лучше войны, считает Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала "Украина 24" назвал войну в Нагорном Карабахе необоснованной и обвинил Азербайджан в бомбежках мирных жителей.

"Более месяца идут бои. Эта война абсолютно необоснованная. Начал Азербайджан 27 сентября при сильной поддержке Турции, начали ожидаемо и неожиданно. Ожидаемо в том смысле, что последние несколько лет они готовились к этой войне, это было видно. Неожиданно потому, что переговорный процесс шел все эти 20 лет, его никто не закрывал", - сказал президент Армении.

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По словам Саркисяна, до начала конфликта переговоры шли "достаточно успешно".

"Любые переговоры всегда лучше войны. К сожалению, азербайджанская сторона с первых дней войны начала бомбардировки гражданского населения. Начали со Степанакерта, в первый же день были случаи, когда дети и взрослые пострадали", - отметил он.

Саркисян также напомнил, что первая война, длившаяся несколько лет, была закончена перемирием, которое было подписано в 1994 году в Бишкеке между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом.

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Ранее депутат парламента Азербайджана Рефат Гулиев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что его страна законно ведет в Нагорном Карабахе освободительную войну.