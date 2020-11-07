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Выборы в США: озвучен прогноз, что ждет Трампа Окружение президента США не заинтересовано в радикализации событий, считает эксперт

В США окружение президента Дональда Трампа будет убеждать его признать победу Джо Байдена на выборах, чтобы избежать политического кризиса в стране.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал эксперт-международник Александр Сушко.

"Думаю, Байден не спешит (объявлять себя победителем – ред.) не потому, что не уверен в выигрыше, а чтобы дать сигнал обществу и избирателям тогда, когда можно будет опираться на официально установленные результаты, чтобы его сообщение не выглядело как давление на процесс подсчета голосов", - сказал Сушко.

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Он отметил, что американская система предусматривает демократический переход власти.

"Избиратели достаточно радикализированы и накручены, и неправильный сигнал со стороны своего кумира кое-кто может воспринять как сигнал к определенным действиям, в том числе и силовым. Рационально Америке было бы очень важно избежать этого сценария, и это понимает большинство республиканцев, которые, возможно, в ближайшее время будут убеждать Трампа в том, что нужно покориться воле избирателей", - заявил эксперт.

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Ранее директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Дональд Трамп может применить новую стратегию, чтобы спастись от поражения на выборах.