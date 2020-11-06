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Трамп нарушил давнюю традицию — дипломат о выборах в США Экс-посол Украины в США рассказал, как будет развиваться ситуация с американскими выборами

Действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах, как традиционно делали другие кандидаты. об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире канала "Украина 24".

"Байдену прогнозировали победу с большим отрывом. За 2 недели до окончания выборов ему давали 8% победы. И именно Дональд Трамп на последнем этапе сделал спурт, который ему добавил голосов. Сейчас мы видим тенденцию к тому, что по подсчетам голосов больше наберет Байден, но это не значит, что результаты выборов будут установлены. Будет сложный сценарий, мы думали, что оно как-то решится, и один из кандидатов признает свое поражение, но в этот раз так не будет: традиция, которая началась в 1896 году, судя по выступлению Трампа, будет прервана", — сказал он.

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Чалый рассказал, какие факторы могут повлиять на окончательные результаты выборов.

"Первая важная дата – 14 декабря, это собрание выборщиков и их голоса, тут есть нюансы. На прошлых выборах 10 выборщиков изменили позицию, если разрыв будет небольшой, слово выборщиков может сыграть роль. Судя по всему, будут пересчитывать голоса, это и Верховный суд, суды, включается Конгресс. И тут важно, какая будет конфигурация в нижней палате, тут демократы сохранили большинство, но для установления результатов важно, какие представительства от каждого штата, и тут нет ясности. Ну и Сенат, мы не знаем, какой будет результат", — сказал он.

Ранее эксперт-международник Максим Яли рассказал, что ожидается долгая судебная тяжба между Дональдом Трампом и Джо Байденом из-за итогов выборов.