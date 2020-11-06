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Лукашенко не контролирует силовиков — журналист назвал признак Белорусский журналист Илья Добротвор рассказал об обыске у активистки Нины Багинской и о массовых задержаниях

В Беларуси устроили "Женский" марш из-за обысков у Нины Багинской, известной 73-летней активистки. Ей также выписали штраф почти на 17 тысяч долларов за то, что она ходила на митинги с бело-красно-синим флагом. Белорусский журналист Илья Добротвор рассказал подробности протестов последних дней в эфире канала "Украина 24".

"Акция практически не состоялась, потому что участников почти сразу задержали. Вчера вечером прошел марш людей с ограниченными возможностями, но меня самого задержали, хотя я там был как представитель прессы, с бейджем. Почему забрали, непонятно. Полиция старается задержать как можно больше людей, сегодня тоже старались убрать свидетелей, была задержана еще одна журналистка", — сказал он.

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По словам журналиста, за время протестов его задерживали уже несколько десятков раз — когда-то просто смотрели документы и отпускали, а несколько раз отправляли в изолятор. Задержаний много, но с Багинской ситуация уникальная, рассказал он.

"Новый министр внутренних дел, видимо, все хочет зачистить под ноль. Но с Ниной Багинской ситуация интересна тем, что Александр Лукашенко заявил, что она неприкасаемая для силовиков, она может ходить и делать что угодно, потому что она является символом. Тем не менее, мы видим, что силовики его фактически не слушают. Тут появляется логичный вопрос, насколько Лукашенко контролирует силовиков. Ситуация с Багинской говорит, что они игнорируют его указания", — сказал он.

Ранее советник оппозиционного лидера Светланы Тихановской Франк Вячорка рассказал о планах оппозиции.