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Трамп признает поражение на выборах при одном условии - политолог Заявлениям Трампа о неправильном подсчете голосов на выборах не хватает доказательств, отметил эксперт

Президент США Дональд Трамп признает свое поражение на выборах только в случае значительного разрыва между ним и Джо Байденом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политолог-американист Владислав Фарапонов, комментируя намерение Трампа пересчитать голоса в нескольких штатах.

Эксперт отметил, что заявлениям Трампа относительно неправильного подсчета голосов не хватает доказательств.

"Вопрос, будет ли назначен пересчет в нескольких штатах или только в Джорджии, где Байден сейчас перехватил лидерство. Я думаю, что сам по себе пересчет ничего не изменит. Как считали, так и будут считать", - отметил Фарапонов.

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На вопрос, при каких условиях Трамп признает поражение, политолог ответил:

"Я думаю, есть такой сценарий, если Трамп проигрывает Джорджию, которая дает 16 голосов... Если разница будет 305 голосов коллегии выборщиков у Байдена против 234, если Трамп получит Пенсильванию... Тогда это большой разрыв, 70 голосов коллегии выборщиков - это много. Это зеркальный повтор результата Трампа против Хиллари Клинтон. Тогда у Трампа было 306. В таком случае он, конечно, признает поражение. Надеяться на пересчет в 4 штатах, или на судебные тяжбы в четырех различных штатах очень тяжело".

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