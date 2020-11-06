14:06, Сегодня

Будут судебные иски — эксперт рассказала о последствиях выборов в США Эксперт рассказала, чего опасались стороны Трампа и Байдена во время проведения выборов

После выборов в США будут поданы иски с требованием о пересчете голосов. Подробности рассказала политолог Екатерина Одарченко в эфире канала "Украина 24".

"То, что будут судебные дела по процессу голосования... Сейчас по почте проголосовали более 100 млн человек, такого никогда в истории не было. Поэтому я не исключаю таких судебных дел. Я связываю активность назначения Трампом нового судьи Верховного суда с тем, что судей назначают пожизненно, и сейчас баланс судей немного на стороне республиканцев", — сказала она.

Читайте также: "Мы боролись против диктаторов": экс-премьер Украины напомнил США о Путине

Эксперт рассказала, чего опасались обе стороны во время выборов.

"Дональд Трамп заявлял о том, что собирается подавать судебные иски, еще до самых выборов. Из-за голосования по почте он видит риск фальсификаций. В то же время демократы больше говорили о риске фейковых новостей и влияния Российской Федерации в электронном виде. Эти заявления не новы, и если посмотреть на процедуру, то иски происходят постоянно. Пересчеты назначает не центральная, а местная власть. И понятно, что где сильные губернаторы и сенаторы от демократов, они не будут с первого же обращения инициировать пересчет", — сказала она.

Ранее директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев рассказал, чем может обернуться борьба за президентское кресло в США.