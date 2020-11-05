23:41, Вчера

Может быть кровавый сценарий — эксперт дал мрачный прогноз о выборах в США Питер Залмаев рассказал, чем может обернуться борьба за президентское кресло в США

Действующий президент США Дональд Трамп действует неконституционно в отношении итогов выборов. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев.

"Тот факт, что Трамп призывает в первый же день после окончания голосования прекратить подсчет голосов – это беспрецедентно в истории Америки, такого никогда не было. Это противозаконно и неконституционно. Насколько реально провернуть такие массовые фальсификации, о которых утверждает Трамп, его сын и другие – допустим, чтобы Байден взял Пенсильванию, нужно было бы демократам сфальсифицировать 60-100 тысяч голосов. Представьте, как это бы выглядело. Это 60-100 тысяч резидентов Пенсильвании, которые бы собственноручно кинули по два бюллетеня и попали бы под статью федерального закона, заплатили бы нескольким годами свободы", — сказал он

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По словам Залмаева, Трамп хочет довести дело до суда, что может в конечном итоге привести к войне.

"Все знали, что Трамп объявит себя победителем независимо от цифр. Прецедент есть – выборы 20-летней давности между Гором и Бушем-младшим, подсчет голосов в некоторых округах штата Флорида длился несколько месяцев, покуда дело не дошло до Верховного суда, который повелел прекратить подсчет голосов вообще. Сейчас ситуация сложнее, Трампу надо оспаривать несколько штатов, он надеется, что это дойдет до Верховного суда, где у него дружелюбно настроенное большинство. Если Верховный суд отдаст победу Трампу, что маловероятно, мы говорим об очень опасном и кровавом сценарии, мне даже страшно говорить об этом. 35% американцев считает, что в ближайшие 5 лет возможна гражданская война", — сказал он.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, что Трамп цепляется за власть с помощью юридических процедур.