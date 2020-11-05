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У Байдена может быть преимущество - политолог рассказал, как коронавирус помог кандидату Кирилл Сазонов рассказал, какое преимущество Байден имеет перед Трампом

У Джозефа Байдена есть некоторое преимущество перед Дональдом Трампом за счет голосования по почте, хотя точно определить, кто побеждает, пока невозможно.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал политолог Кирилл Сазонов, комментируя ход выборов президента США.

"Именно Байден призывал своих сторонников голосовать по почте, беречься от коронавируса, не приходить на участки, Трамп был против. Поэтому у Байдена как раз за счет подсчета этих писем преимущество. Уже вчера Трамп определенно лидировал, но когда начали пересчитывать письма, это затянется на какое-то время, уже побеждает Байден", - сказал политолог.

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Сазонов отметил, что кандидаты, тем не менее, "идут настолько ровно, что говорить о том, что кто-то побеждает, сложно".

"Мы видим по факту, что борьба идет очень жесткая. Мы не знаем, что это за 300 тыс. писем, которые потеряли, а потом нашли, что-то еще, кто-то говорит, что письма поддельные. Обе стороны борются жестко, это напоминает уже Украину. Сограждане настолько сильно переживают о выборах в США, что если там будет пересчет голосов и затянется на несколько месяцев, боюсь, что у многих не выдержит сердце. Мы за свои местные так не переживали", - сказал Сазонов.

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Напомним, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о ходе избирательной кампании в США. По его словам, в США появилась информация, что правоохранительным органам США удалось остановить хакерские атаки из некоторых стран.