14:44, Сегодня

Итоги выборов президента США: онлайн-трансляция Киевского Форума по Безопасности В эфире - прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном и Лос-Анджелесом

5 ноября 2020 Киевский Форум по Безопасности проводит прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном и Лос-Анджелесом, чтобы обсудить с политиками и дипломатами результаты выборов президента Соединенных Штатов Америки.

Телеканал "Украина 24" и сайт канала транслируют Киевский Форум по Безопасности. Начало - в 17:00.

Вопросы форума:

Как повлияют на мир президентские выборы в Соединенных Штатах?

Какие впереди возможности для украинского-американских отношений?

Какие новые инициативы следует внести в диалог между Вашингтоном и Киевом?

Как оценивает американский политикум последние события в Украине?

Как США и Украине действовать вместе для безопасности нашего региона?

На эти главные вопросы будут отвечать известные участники:

Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира.

Мелинда Гаринг, заместитель директора центра Евразии Атлантического Совета и старший научный сотрудник Института по проблемам внешней политики (США).

Валерий Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-19 годах, заместитель Главы Администрации Президента Украины в 2014-15 годах, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского Форума по Безопасности.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда «Открой Украину».