Итоги выборов президента США: онлайн-трансляция Киевского Форума по Безопасности
В эфире - прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном и Лос-Анджелесом
5 ноября 2020 Киевский Форум по Безопасности проводит прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном и Лос-Анджелесом, чтобы обсудить с политиками и дипломатами результаты выборов президента Соединенных Штатов Америки.
Телеканал "Украина 24" и сайт канала транслируют Киевский Форум по Безопасности. Начало - в 17:00.
Вопросы форума:
- Как повлияют на мир президентские выборы в Соединенных Штатах?
- Какие впереди возможности для украинского-американских отношений?
- Какие новые инициативы следует внести в диалог между Вашингтоном и Киевом?
- Как оценивает американский политикум последние события в Украине?
- Как США и Украине действовать вместе для безопасности нашего региона?
На эти главные вопросы будут отвечать известные участники:
- Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;
- Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
- Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира.
- Мелинда Гаринг, заместитель директора центра Евразии Атлантического Совета и старший научный сотрудник Института по проблемам внешней политики (США).
- Валерий Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-19 годах, заместитель Главы Администрации Президента Украины в 2014-15 годах, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского Форума по Безопасности.
Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда «Открой Украину».