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Люди запасаются оружием - украинец в США о ситуации после выборов Трамп может стать самым непопулярным победителем, заявил Сафроненко

Представитель украинской диаспоры в Калифорнии Николай Сафроненко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что не исключает возникновения протестов и беспорядков в США после выборов президента, и люди к этому готовятся.

«Если Трамп выиграет, он будет самым непопулярным победителем, а если проиграет, то будет популярным лузером. Калифорния традиционно является либеральным и демократическим штатом, который полностью голосует за демократов. Но в центральной Калифорнии более аграрный сектор, люди голосуют за республиканцев», - заявил представитель диаспоры.

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Он также отметил, что американцы после выборов готовятся к возможным протестам.

«Относительно протестов - я не слышал об этом. Но многие магазины, готовясь к беспорядкам, начали свои витрины забивать какими-то досками, чтобы ничего не разбили и не вынесли, потому что это все происходит спонтанно. Люди готовятся, были события после убийства Джо Флойда. Это побуждает людей запасаться оружием, провизией, думать о том, что надо будет защищать свой бизнес. Это в не зависимости от выборов, просто выборы - это побуждающий фактор, чтобы начать протесты», - отметил Сафроненко.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" журналист Иван Яковина рассказал, что Трамп может не признать итоги выборов.